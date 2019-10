Tine kutter bemanningen for rådgivning og medlemsservice

Kuttet kommer som ledd i arbeidet med å gjennomføre strategi 2025 og styrke konkurransekraften, skriver Tine i en pressemelding.

Nationen skrev tidligere i høst at Tine innen 2021 vil kutte 400 årsverk fordelt ut over selskapet. Bakgrunnen for kuttene er bortfallet av Jarlsberg-eksporten og nedgang i forbruket av meierivarer.

Tine skal redusere kostnadene med 1 milliard kroner i samme periode.

Nå varsler altså Tine et svært konkret kutt.

Nedbemanningen i TRM skal skje gradvis ved at minimum 25 årsverk realiseres i løpet av 2020. Alle de fire enhetene i Tine Rådgiving og Medlemsservice er en del av omstillinga, det vil si:

• Rådgiving

• Melkekvalitet og service,

• Forskning fag og medlemsstøtte

• Medlem

Omstillingen vil påvirke framtidig dimensjonering, organisering og lokalisering av Tine Rådgiving og Medlemsservice, skriver selskapet.

Rådgiving og Medlemsservice har satt i gang en prosess hvor intensjonen er å redusere kostnader i takt med reduksjon i antall melkeprodusenter og melkevolum.

Konserndirektør Johnny Ødegård, har forståelse for at omstillingen Tine nå er inne i, kan skape uro og frustrasjon hos medarbeiderne.

–Tine har tradisjon for å ta godt vare på medarbeidere i omstilling. Det skal vi også sørge for denne gangen, både de som skal slutte og de som blir med videre, understreker Ødegård i pressemeldingen fra Tine.