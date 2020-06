Tine har sett fleire skadar hjå tankbilsjåførar den siste tida

Tine set HMS (helse, miljø og sikkerheit) høgt på agendaen for alle sine tilsette. Den siste tida har det vore fleire skadar i samband med mjølkehenting på garden, skriv Tine på medlemssidene sine.

– Me håpar alle mjølkeprodusentar kan bidra til å redusere skaderisikoen for sjåførane våre, seier transportsjef Kristin Vesterheim.

– Ønskjer sjølvsagt ingen skadar

Det har vore registrert over snittet mange HMS-meldingar når tankbilsjåførar har henta mjølk, står det vidare.

– Me ønskjer sjølvsagt ingen skadar, men nå har det vore fleire enn det vanlegvis er og derfor sender me ut ei generell oppmoding: Ta gjerne ein prat med sjåføren og høyr korleis adkomsten opplevast. Kanskje er det bare små enkle grep som kan gjera jobben lettare og sikrare, skriv Tine.

Skadar er fyrst og fremst ikkje ønskjeleg for den det gjeld, seier Vesterheim.

– Det skal vera trygt å vera medarbeider i Tine.

– Eg vil legge til at dei fleste er veldig flinke til å halde adkomsten trygg og god for mjølkebilsjåførane. Meldingane dei siste vekene gjer at me synest det er greitt å minne alle på å ta ein sjekk av tunet, seier Vesterheim.

Sjekklista frå Tine

1. Området der tankbilen køyrer skal vera ryddig og oversiktleg.

2. Reduser risikoen for skli- og fallskadar med sklisikkert underlag (for is, snø, gjørme og laus jord.)

3. Fjern alle hindringar som ligg i vegen for sjåførane.