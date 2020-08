Nylig fikk meierigiganten tillatelse til utslipp fra anlegget i Mogeely, opplyser de på egne nettsider.

– Vi er selvfølgelig glad for at vi har fått tillatelsen etter en grundig prosess opp mot utslippsmyndighetene. Dette innebærer at vi kan følge oppstartsplanen og kjøre full produksjon ved anlegget i Mogeely fra nyttår av, sier konserndirektør for produksjon i Tine, Per Ivar Berg.

Les også: Produksjonsforsinkelse i Irland koster Tine 10 millioner i måneden

Anlegget i Irland skulle etter planen ha vært teknisk ferdigstilt i oktober i fjor, men i påvente av utslippsløyve ble overdragelsen utsatt til desember i fjor.

Annonse

Det er Jarlsberg-ost til det internasjonale markedet som skal produseres ved Cork i Irland. På grunn av bortfallet av eksportstøtte for landbruksvarer fortalte samvirket at videre produksjon for det internasjonale markedet i Norge, ville ført til tapte inntekter.

På grunn av utfasingen av eksportstøtte, har melkeproduksjonen i Norge blitt kuttet med om lag 100 millioner liter.

Les også: Tine ser mjølkeeffekt etter kvotehopp

Den første Jarlsberg-osten ble produsert på anlegget tidligere i sommer.

– Vi har heldigvis lang erfaring med å starte opp nye anlegg i Tine. Derfor vet vi også at dette ikke er gjort over natten, men jeg er veldig glad for at vi nå har kjørt melk gjennom melkebehandlingen til ystekarene, videre ost gjennom pressene og over i laken uten store problemer. De første irske Jarlsberg-hjulene ser bra ut, men det gjenstår enda mye arbeid, trening og justering før vi er klar for salg – akkurat som forventet, sa Berg den gangen.