Tine gjenopptar Jarlsberg-eksporten fra Norge

Meieriet Elnesvågen i Møre og Romsdal skal produsere cirka 100 tonn Jarlsberg i månedet i et år for å støtte meieriet i Irland i startfasen.

– Det er stor etterspørsel i markedet og derfor er vi glad for at meieriet i Elnesvågen kan bistå med støtte i en oppkjøringsfase, sier konserndirektør Per Ivar Berg, i en melding til medlemmene.

Produksjonen av Jarlsbergost til det internasjonale markedet er i utgangspunktet flyttet til Irland, etter at eksportstøtten ble fjernet. Noe av produksjonen foregår også på fabrikken i USA.

Det er WTO-avtalen som gjør at eksportsubsidiene for Jarlsbergost forsvinner. Avtalen peker på at det ikke er lov til å subsidiere eksport. Dette gjør det ulønnsomt for Tine å eksportere ost til utlandet.

– Det er viktig å betjene og yte god service overfor de internasjonale kundene våre, både i USA og i andre land. Derfor er det flott at meieriet i Irland støttes fra Norge nå i en oppkjøringsfase slik at vi reduserer risikoen og sikrer en god og stabil leveringsevne, sier Just Christian Bunæs-Næss, direktør i Tine Internasjonal.

Det har tatt tid å få i gang produksjonen i Irland, ettersom det tok lang tid å få på plass en utslippstillatelse.

– Vi startet uten backup i fjor sommer og da ble lagrene tomme samtidig som vi var i en oppstartsfase. 3–4 uker rundt jul er det ikke tilgjengelig melk i Irland og da får vi ikke produsert ost. Nå produserer vi 180 tonn ost i uka, men det er flere ukers modningstid før vi kan levere. Vi er i en sårbar situasjon og derfor er det viktig at vi nå får backup fra Elnesvågen til vi kommer i full produksjon og får bygd opp lagrene, sier direktør for internasjonal produksjon, Ketil Haddeland.