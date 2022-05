Tine gir ekstra betaling til bønder som prioriterer bærekraft

– Vi ønsker å sende et positivt signal til medlemmene for å tydeliggjøre at bærekraft er viktig for Tine, sier Marit Haugen, styreleder i Tine.

Landbruket har gjennom avtale med norske myndigheter forpliktet seg til å redusere klimagassutslippet med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Tine skal bidra til at dette målet blir nådd, sier Haugen

– Sammenlignet med resten av verden ligger utslippet fra norsk melkeproduksjon godt an. Vi har god dyrevelferd, friske dyr og lite antibiotikabruk. Det kan skape forretningsmuligheter for Tine og norske melkeprodusenter, men da må vi også dokumentere og sette tydelige mål, sier Haugen.

For å få tillegget på 2 øre per liter er kravet beregning i landbrukets klimakalkulator og i Tines dyrevelferdsindikator. Ifølge Tine har 85 prosent av medlemmene deres beregnet dyrevelferdsindikator.

Premiering av bærekraft ble diskutert i rådet i Tine i vinter og det vil arbeides med dette framover, opplyser meierisamvirket. Foreløpig er det ingen klimaberegning eller dyrevelferdsindikator på geit, derfor vil vi inntil videre bruke den årlige fjøsrunden til å dokumentere grunnlaget for utbetaling av tillegget på 2 øre per liter.

– Vi har jobbet med bærekraft lenge, men bærekraftstillegget til melkebøndene er en start på å belønne tiltak og dokumentasjon som er viktig for oss i hele verdikjeden, sier Haugen.

Bærekraftstillegget skal erstatte tillegget for egenregistrering på 2 øre, noe som ikke endrer betaling for melka samlet sett, men er en omfordeling av dagens betaling.