Tine gikk bort fra pappbegre – nå satser de igjen

For ett år siden, i september 2019, lanserte Tine rømmebegre av papp i Kiwi-butikker over hele landet. Planen til meieriselskapet var i utgangspunktet å sende ut pappbegeret i alle butikker fra februar i år.

Men ifølge selskapet gjorde feil i produksjonen at flere av pappbegrene ble myke. Siden januar har derfor samvirket jobbet med å utvikle en bedre versjon, før de slapp pappen tilbake på markedet.

Økologisk og seterrømme

Nå ser det ut som om Tine har funnet en løsning. Denne uken rulles Tine økologisk rømme og Tine seterrømme i pappbeger ut i butikker i Norge. Målet er å redusere plastforbruket med 500 tonn hvert år.

– Vi gleder oss til å introdusere det norske folk for det nye og enda bedre pappbegeret. Vi er stolte av å lansere et beger som er både funksjonelt og miljøvennlig, sier Bjørn Malm, leder for bærekraft i Tine i en pressemelding.

Tidligere var det Tines lettrømme som kom i papp. Da begeret kom for salg i fjor, var hele laget av papp. Etter hvert gikk meieriet over til plastlokk på pappbegre, og det er også det som er løsningen på begrene som nå kommer i butikken.

– Nå håper vi norske forbrukere nok en gang vil bli med oss og teste pappbegeret, slik at vi sammen finner en løsning som gjør det enklere for folk flest å ta gode miljøvalg.

Test i Oslo

De nye pappbegrene vil være å finne på den økologiske rømmen. I tillegg vil pappbegeret være tilgjengelig på Tines Seterrømme hos Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra i Oslo i opptil 5 uker.

– Vi kommer til å fortsette kampen mot å redusere bruk av unødvendig plast. Å teste ut og lansere emballasje som tar hensyn til klima og miljø, og bidra til å redusere Tines klimaavtrykk er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Hermetikk og øl på papp

Tine er ikke eneste selskap som har endret emballasjen på sine produkter. Tidligere i år gikk Nortura, som eier Gilde og Prior, fra metall til kartong for sin hermetikk. Dette vil sørge for at CO2-utslippene fra emballasje kuttes med 80 prosent, samt at selskapet må kjøre ut færre lastebiler.

I fjor kom ølprodusenten Carlsberg med nyheten om at de ville starte produksjonen av ølflasker laget av trefiber. Dette skjedde etter at Ringnes hadde jobbet i fire år med å utvikle en flaske laget av tre.