Tine endrer utseende på kartonger og plastbegre

Fra starten av april skifter Tines kartonger og plastbegre utseende. I utgangspunktet skulle ikke dette skjedd før etter påske, men hamstring av melk har gjort at de tradisjonelle påskekartongene blir borte tidligere enn vanlig.

– På grunn av koronasituasjonen har dagligvarebutikkene opplevd hamstring. Fordi vi har solgt melk over prognosen, vil vi gå tom for emballasje med påskedesign før planen. Det nye designet vil kunne være i butikkene allerede fra første uken i april, sier Frode Fimreite, direktør for Tine-merket i en melding til Tines medlemmer.

Melken først

I ett år har Tine arbeidet med det nye designet, som gjelder produkter som ikke har et egennavn, slik som Tine-melk og Tine-fløte. I første omgang er det melken som får nytt utseende.

– Vi ønsker at det skal bli enda enklere å finne våre produkter i hyllene, og gjør derfor uttrykket vårt enda renere og tydeligere. Den kjente logoen er fortsatt logoen til Tine. Du er aldri i tvil om at du kjøper kvalitet, basert på norsk melk, fra over 9000 dedikerte melkebønder over hele landet, sier Fimreite.

Tine legger fram tre grunner til at de nå velger å bytte utseende på kartongen.

1. Vi skal skape en mer helhetlig identitet – slik at forbruker raskere finner sine favorittprodukter fra Tine – og gjenkjenner Tine uansett om det er melk, fløte eller yoghurt.

2. Tine skal stå bedre ut i butikk: TINE-merket skal stå bedre ut på pakning – og vi skal gjøre det enklere for forbruker å finne sitt produkt.

3. Vi skal kommunisere våre historier og vår identitet også på pakningene.

Dropper lanseringskampanje

Mens melken i de siste årene har hatt et enkelt utseende, er de nye kartongene kanskje mer like de Tine hadde før i tiden.

Selv om Tine også merker koronakrisen og må permittere ansatte, vil overgangen til det nye designet gå som normalt.

– Vi har planlagt en myk overgang til nytt design for produktene til Tine over lengre tid, og vi gledet oss til å dele den med dere alle på en bedre måte enn det vi nå får muligheten til. Emballasjen er allerede bestilt og produsert, men den interne – og eksterne – lanseringskampanjen vi hadde planlagt, har vi valgt å stoppe på grunn av den spesielle situasjonen vi nå er i.