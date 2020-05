Tine doblet driftsresultatet

Tine oppgir at salget av det gamle meieriet i Bergen har bidratt til resultatveksten. Tine kunne i starten av året åpne det nye meieriet i Bergen, og kunne dermed selge det gamle.

Også kostnadsbesparende tiltak, lavere energipriser og en mer balansert melkeinngang og godt salg i dagligvare som følge av koronautbruddet bidrar til bedre tall enn ventet for Tine i første tertial.

Driftsresultat gikk fra 327 millioner i første tertial i fjor, til 665 millioner i første tertial i år. Resultat før skatt gikk fra 312 millioner til 599 millioner.

– Vi kan være stolte over å ha holdt en solid leveringsgrad og godt salg gjennom første del av koronakrisen, og samtidig holdt fokuset på de kostnadseffektiviserende prosjektene vi har hatt gående over tid for å sikre vår langsiktige konkurransekraft. Det er en balanseøvelse som jeg er veldig glad for at betaler seg i 1. tertial. Samtidig må vi være tydelige på at mye av resultatet også skyldes effekter som vi ikke kan regne med fremover, og det er derfor utrolig viktig at hele verdikjeden bygger videre på den gode trenden fremover, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en pressemelding.

Resultat Tine i første tertial 2020 i millioner (2019 i parantes) Driftsinntekter: 7,998 (7,639) Driftsresultat: 665 (327) Resultat før skatt: 559 (312)

Oppgang for de norske meieriene

Salgsinntektene gikk opp fra 7,524 milliarder i 2019 til 7,657 milliarder i 2020, og samlet sett gikk driftsinntektene opp fra 7,639 milliarder, til 7,998 milliarder.

Driftsresultatene for meieriene i Norge gikk kraftig opp, mens meieriene internasjonalt gikk i minus. Dette skyldes kostnader i forbindelse med etablering av Jarlsberg-fabrikken i Irland og svake resultater i alle datterselskapene grunnet koronarestriksjonene spesielt.

Nesten samtidig som koronarestriksjonene fra regjeringen ble innført, falt bunnen i stor grad ut av storhusholdningsmarkedet til Tine. Tilsvarende opplevde dagligvare økt etterspørsel på en rekke kategorier, skriver Tine.

Tine satt i fjor høst i gang flere kostnadsbesparende tiltak. Hovland sier denne prosessen ikke er over.

– Akkurat nå må våre eiere håndtere stadig økende import, en omsetningsavgift som går opp for å finansiere utkjøp av kvoter, en lavere melkepris og en nedgang i etterbetalingen. Derfor er det utrolig viktig at vi ikke lurer oss selv til å tro at vi er gjennom stormen, men heller må forbereder oss på veien videre, sier Hovland.

Mottok mindre melk

Tine mottok i første tertial 488,1 millioner liter kumelk (mot 516,7 millioner liter i første tertial i 2019) og 6,4 millioner liter geitemelk (mot 6,6 millioner liter i første tertial 2019).

Tine hadde vekst i kategoriene søtmelk og matlaging i dagligvarehandelen, mens de tapte volum innen søtmelk og yoghurt. Salget av Jarlsberg internasjonalt har gått ned med 13 prosent som følge av koronautbruddet.