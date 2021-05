Fra før av har Tine besluttet å opprettholde meieriene i Alta og Tana. Nå har styret også tatt avgjørelsen om å fortsette med terminaler i Bodø og Tromsø.

"Tine har nylig vedtatt å opprettholde meieriene i Alta og Tana. Vi har også sett på ulike alternativer for å forsyne kundene våre i Bodø og Tromsø, men konkludert med å opprettholde begge terminalene. Tine har sentrallager for Nord-Norge i tilknytning til meieriet i Harstad og herfra forsynes kundene i Tromsø og Bodø, via terminalene. Terminalene har til sammen ni årsverk og håndterer 18 millioner liter/kg meieriprodukter i året", skriver Tine i en e-post til Nationen.

Tine har seks meierier i landsdelen: Sømna, Sandnessjøen, Harstad, Storsteinnes, Alta og Tana.

Tine har ikke egne lokaler verken i Bodø eller Tromsø, og leieavtalen er på vei til å løpe ut. Meierisamvirket er derfor på jakt etter nye lokaler.

"I Tromsø utløper avtalen allerede i 2022 og her er vi allerede nå på jakt etter ny lokalitet."

Tine varslet i 2019 at de skulle kutte kostnadene med 1 milliard kroner, og det er i denne sammenheng at Tine også har sett på meirene og terminalene.