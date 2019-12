Vurderer å slutte på grunn av lengre arbeidsdag

1. september 2020 går Tines fabrikk på Hemidal i Trøndelag tilbake til 7,5 timers dager. I 2007 gikk anlegget over til seks timers dager, noe som har gitt de ansatte bedre arbeidstider.

Ifølge FriFagbevegelse har skiftene vært fra klokka 07.00 til 13.30 og 13.30 til 21.00. Men nå blir det lengre arbeidsdager for de ansatte.

For småbarnsfar Lars Inge Trang kan dette bety sluttet på hans tid i Tine.

– Det vil bli sene jobbkvelder og mindre tid til rådighet. Det er verken bra for helsa, nattesøvnen eller livet som småbarnsfar. Jeg er absolutt åpen for å skifte jobb, sier han til fagbladet.

– Forstyrret døgnrytmen og ødela for familielivet

Han har i tiden med kortere arbeidsdag fått mer tid hjemme med familien, både på morgenen før barnehagen og på ettermiddagen og kvelden etter jobb. Å jobbe til midnatt og ikke være i seng før langt på natt passer ham svært dårlig.

Annonse

– Jeg har fått være med på helsekontroller og andre forpliktelser som hører småbarnslivet til. Det kan jeg takke sekstimersdagen for. Den tida ville jeg aldri ha vært foruten, forteller Lars Inge til bladet.

Han legger til at han vil bli for å se an den nye arbeidstiden, på grunn av det gode miljøet på fabrikke.

Hovedverneombud Torkil Bakken frykter endringene kan gå på helsa løs.

– Måten vi jobbet på før forstyrret døgnrytmen og ødela for familielivet. Å gå tilbake til det gamle skiftet vil være uhyre tøft for kroppen og legge store begrensninger for et velfungerende liv med familie og fritidssysler etter jobb, har Bakken tidligere sagt til FriFagbevegelse.

Skal spare en milliard

Ifølge Tine kan de spare åtte millioner på å utvide arbeidsdagen. Selskapet varslet tidligere i år at de må spare en milliard, og at 400 stillinger skal kuttes i selskapet.

Tillitsvalgt Kåre Pedersen har tidligere sagt at de både foreslo å gå opp til 6,5 timers dager og at de kunne gå ned i lønn, men at begge forslagene ble avslått av ledelsen.

Tine-ledelsen sier til FriFagbevegelse at de vil forsøke å finne arbeidstider som passer de ansatte.