Tilråding om liten auke i kongekrabbekvoten

Årets kongekrabbekvote er på 1.400 tonn, og den er i tråd med det forskarane anbefalte for eitt år sidan.

– Vi tilrår at kvoten blir auka med 130 tonn – eller nesten ti prosent – fordi vi meiner bestanden toler ein slik kvoteauke, seier havforskar Jan, H. Sundet i ei pressemelding.

Annonse

Det er ingen vesentlege endringar i spreiinga av kongekrabbe mot vest og sør.

– Rådet er i samsvar med forvaltningsmålet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er tosidig. I området mellom Nordkapp og grensa mot Russland skal kongekrabbestanden forvaltast på ein måte som tar sikte på å opprette eit langsiktig kommersielt fiskeri. Derfor blir det fastsett kvotar for dette området. Samtidig skal fiskeriet vere såpass hardt at det avgrensar spreiinga vestover, seier Sundet. Han er bestandsansvarleg for kongekrabbe ved Havforskingsinstituttet.