Tillitsvalgt i Hurtigruten frykter mulig utflagging av norske skip

– De ansatte er redd dette bare er begynnelsen, og at en utflagging av kystskipene også er på trappene. De er rett og slett redd for fremtiden sin på sjøen, sier hovedtillitsvalgt i Hurtigruten Jørn Lorentzen til NRK.

Tidligere denne uken skrev Klassekampen at Hurtigruten vurderer ulike flaggstater for minst fire av sine skip. Rederiet har uttalt at skipene som trafikkerer de tradisjonelle anløpsstedene langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes fremdeles vil seile under norsk flagg, men at de ser på ulike alternativer for ekspedisjonscruiseskipene som seiler med NIS-flagg (Norsk Internasjonalt Skipsregister).

Hovedtillitsvalgte Jørn Lorentzen, som også er forbundsstyremedlem i Norsk Sjømannsforbund, sier at han frykter at NIS-flaggede skip på norskekysten vil føre til at også de tradisjonelle Hurtigruteskipene flagges ut. Og at norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel lenge har vært en kampsak.

Statssekretær Hannah Atić (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier til NRK at de ikke har planer om forskriftsendringer, og at de mandag vil avholde et møte hvor blant andre Norsk Sjømannsforbund, Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund skal delta. Da flere de blant drøfte spørsmål om kravene til utenlandsk havn i forbindelse med NIS-cruiseskipene langs norskekysten.