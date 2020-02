Tilbake til normalen for Moelven

I ei pressemelding skriv konsernet at dei omsette for 10297,5 millionar kroner i 2019, og at det førebelse driftsresultatet er på 335 millionar kroner.

Fjoråret blir beskrive som eit år prega av store svingingar for Moelven Industrier ASA.

Konsernsjef Morten Kristiansen skriv at første halvdel av året var svært solid, medan andre halvdel vart prega av utryggleiken i verdsøkonomien på grunn av handelskrigen mellom King og Uas, brexit og mykje tømmer i marknaden. Det ekstra utbodet av tømmer kom som følge av barkebilleangrep og stormfellingar i Europa.

Der driftsinntektene i 2018 var på 11010,8 millionar, ein auke på 2,3 prosent frå året før, vart resultatet 10297,5 millionar kroner i 2019.

Der det førebels driftsresultatet for 2019 viser 335 millionar kroner, var det på 586.2 millionar kroner i 2018.