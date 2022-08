Gjennom videoer på TikTok har brukere hatt muligheten til å selge produkter direkte fra videoer eller live-sendinger. Nå utvider videoappen med salg av fersk mat.

TikTok eies av det Tokyo-baserte selskapet ByteDance, og har over en milliard unike brukere hver måned, noe som gjør den sosiale medieplattformen til verdens femte største.

Starter i Storbritannia

Salget av mat vil i første omgang foregå i Storbritannia, hvor det blant annet vil bli mulig å kjøpe mat fra pastamerket Pasta Evangelists, nettfiskehandleren The Fish Society og The Veg Box Company.

"TikTok #FoodTok-fellesskapet elsker å lage en storm, med alle fra amatørmatelskere til kjente kokker som tar til TikTok for å dele sin kjærlighet til alt som har med mat å gjøre. Matinnhold har nå klokket inn over 26 milliarder visninger på plattformen, med TikTok som katalysator for noen av de største virale mattrendene det siste året", skriver TikTok i pressemeldingen.

– Logisk neste steg

Salget startet opp 1. august.

– TikTok har gjort det enklere enn noen gang for matmerker og skapere å bli oppdaget, og vi har et aktivt fellesskap av matelskere på plattformen. Å gjør det mulig for ferskvaremerker og -skapere å selge direkte til fellesskapet vårt gjennom en sømløs transaksjon på TikTok Shop er et logisk neste steg. Det vil også være en enorm mulighet for nye matvaremerker som leter etter et springbrett til markedet, og jeg er spent på å se flere ferske produkter tilgjengelig på plattformen, sier Patrick Nommensen, direktør for kommersielle operasjoner, i pressemeldingen.