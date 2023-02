Fredag denne uken tiltrer tidligere Orkla-sjef Jaan Ivar Semlitsch som ny konsernsjef i netthandelskonsernet Komplett.

Det går frem i en børsmelding torsdag morgen. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Semlitsch tar over for Lars Olav Olaussen, som har ledet Komplett siden 2018.

– Nå går Komplett over i en ny fase, der vi skal videreutvikle organisasjonen og bygge videre på den sterke markedsposisjonen Komplett har i Norge og i Sverige. Da er det også naturlig å hente inn en ny leder. Jaan Ivar Semlitsch er en erfaren toppleder med lang bransjeerfaring, og han får en viktig rolle i arbeidet med å realisere Kompletts ambisjoner fremover, sier styreleder Jo Lunder.

– Enige om strategi og retning

Lars Olav Olaussen oppsummerer tiden i Komplett på følgende måte:

– Det har vært kjempegøy. Jeg vil takke både kolleger og styret for veldig godt samarbeid og gode diskusjoner. Vi er enige om strategi og retning for Komplett. Jeg ønsker selskapet all mulig lykke til videre, sier Lars Olav Olaussen.

– Unik posisjon

Jaan Ivar Semlitsch var konsernsjef i Orkla ASA fra august 2019 til april 2022. Det siste året har han drevet sin egen konsulentvirksomhet, Scilla AS. Før

Semlitsch begynte i Orkla, var han konsernsjef i Elkjøp Nordic der han begynte i 2013. I denne perioden var han også administrerende direktør i Dixons Carphone International, og ledet all virksomhet utenfor Storbritannia.

Han har også erfaring fra dagligvarehandel og forbruksvarer som administrerende direktør i REMA Industrier, samt seks år som konsulent hos McKinsey & Company.

– Komplett har en helt unik posisjon som Nordens største e-handelsaktør uansett bransje og med store muligheter foran seg. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med selskapet og mine nye kollegaer i den neste fasen for selskapet, sier Jaan Ivar Semlitsch.