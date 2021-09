Tidligere kosmetikk-topp blir rødt kjøtt-sjef i Nortura

Johnsen har tidligere vært nordisk general manager for L’Oréal i København, før han gikk over i jobben som salgsdirektør for Gilde og rødt kjøtt. Nå tar av over rollen som konserndirektør for rødt kjøtt.

– Vi er glade for å få på plass Lars Gunnar Johnsen, som har gjort en formidabelt god jobb som salgsdirektør for Gilde og rødt kjøtt-kategorien i Nortura. Ansettelsen sikrer både kontinuitet og kompetent ledelse av forretningsområdet, sier Anne Marit Panengstuen som er konsernsjef i Nortura i en pressemelding.

Johnsen går over i den nye stillingen 1. oktober, når nåværende konserndirektør Karolina Grønås Henriksen går tilbake til Orkla hvor hun jobbet før hun gikk til Nortura.

– Jeg har store forventninger til at han skal bygge videre på den gode jobben som Karolina Grønås Henriksen har startet, og bidra med nye ideer og fortsatt vekst for Gilde og rødt kjøtt-kategorien, sier Panengstuen, og fortsetter:

– Karolina Grønås Henriksen har levert gode resultatene for rødt kjøtt-kategorien og Gilde i tiden hun har vært i Nortura og vi ønsker henne lykke til videre.