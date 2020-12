Søndag 20. desember er det sesongpremiere på dokumentarserien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Ny programleder for det folkekjære programmet er Noralv Pedersen som sammen med hovedfotograf Torje Bjellaas skal ta med seerne til folk utenfor allfarvei.

Det går fram i en pressemelding fra NRK Kommunikasjon.

– Det er et stort ansvar – og en stor glede – å ta over etter Bruaset og Uglum. Programmet er en nasjonalskatt, som forteller om folket vi var, og folket vi er, sier Noralv Pedersen (45).

Pedersen kommer fra Vik i Sogn og har arbeidet i NRK siden 2003. De siste årene har han vært researcher for programmet og har hatt regi på flere av programmene i serien.

Pedersen har tidligere arbeidet som journalist i blant annet Dag og Tid. Han har utgitt flere bøker.

Pedersen tar over som programleder etter Arve Uglum, som sammen med fotograf Torje Bjellaas fikk ansvaret for programmet i 2014 etter opphavsmannen Oddgeir Bruaset. I juni ble det kjent at Arve Uglum blir ny redaktør i Sogn Avis.

Oddgeir Bruaset laget til sammen tolv sesonger av serien i perioden 2002 til 2014. Første episode ble sendt 8. desember 2002.

Oddgeir Bruaset ble i 2002 kåret til Årets bygdeprofil av Nationens lesere. Serien fikk prisen for beste livsstilsprogram under Gullruten 2008, og har også blitt sendt på SVT.