– Vi ønsker å ta hjem produksjonen av Gresk Yoghurt fordi vi er et norsk meieri, som aller helst ønsker å produsere på norsk kvalitetsmelk. Men så langt har vi ikke hatt de riktige rammevilkårene, sier administrerende direktør Trond Haug i Synnøve Finden til Nationen.

Synnøve Finden selger over 2000 tonn gresk yoghurt på det norske markedet årlig. Denne yoghurten er i sin helhet produsert i Hellas. Nå ønsker de heller å produsere gresk yoghurt på norsk melk - på det tidligere Tine-meieriet på Tolga.

– Måtte ut av landet

– Hvorfor satset dere først på yoghurt laget i Hellas?

– Synnøve Finden har alltid ønsket produksjon av yoghurt i Norge - men har ikke hatt de riktige rammevilkårene. Når forholdene ikke lå til rette her hjemme, måtte vi ut av landet for å teste ut ideene vi hadde om at norske forbrukere ønsket mer mangfold. Vi har dermed kunne lansere nye spennende produkter med nye smaker, mer protein og mindre fett, sier Haug.

Han framholder at satsinga på greskprodusert yoghurt har vært en suksess for Synnøve Finden.

– Gir vekst i markedet

– Vi selger nå omtrent 2000 tonn per år. Etter at vi begynte med gresk yoghurt økte totalmarkedet for yoghurt med 10 prosent fra 2012 til 2015. Mer konkurranse fører til innovasjon og nye produkter - som igjen fører til vekst i markedet, sier Haug, og legger til:

- Vi er stolte av at vi har klart å utvikle kategorien til det beste for forbruker og for norske melkeprodusenter. Vi synes det er veldig gledelig at det også har medført økt interesse for yoghurt og bidratt til å øke totalmarkedet.

Fra Thessaloniki til Tolga

Store deler av deler av Synnøves greske yoghurtproduksjon har foregått i Thessaloniki nord i Hellas. Nå kan produksjonen bli flyttet til Tolga nord i Hedmark.

– Hva må myndighetene endre før Synnøve Finden satser på egen produksjon av gresk yoghurt på anlegget på Tolga?

- Det er enkelt. Vi må bare ha riktig melkepris og tilgang på nok melk. I dag er det slik at vi betaler 50 øre per liter mer dersom vi velger å bruke melken til yoghurt eller ost enn om vi skulle valgt å produsere melk. Synnøve Finden ønsker riktig og lik pris på all melk - og tilgang på melk til full utnyttelse av våre anlegg.

Fra Hellas til Hedmark

– Når er det mulig å starte opp med produksjon av gresk yoghurt på Tolga?

– Vi regner med at det vil ta ett til to år å få på plass en produksjonslinje. Synnøve har på Tolga fått et nytt anlegg fra 1990-tallet som er i veldig god stand. I dag leier vi anlegget ut til Staur Foods og Rørosmeieriet. Neste sommer flytter Rørosmeieret ut. Gresk yoghurt er kun en start på Tolgaeventyret vårt. Vi vil investere stort for å skape vekst og mangfold. Forutsetning for å gjøre dette er riktige rammevilkår, sier Haug.

– Vil se på rammevilkårene

Landbruks – og matminister Bård Hoksrud besøkte nylig Synnøve Findens meierianlegg i Alvdal. Etter besøket opplyser han til Nationen at både departementet og regjeringen er villig til å se på rammevilkårene for meieriproduksjonen.

Jeg har fått klare signaler om at merprisen på 50 øre literen for melk til yoghurt eller ost hemmer vekst og utvikling for en del meieriaktører. Bård Hoksrud (FrP), Landbruks- og matminister

– Frp er opptatt av å legge til rette for nyskapning av arbeidsplasser innen landbruk og næring over hele landet. Jeg har fått klare signaler om at en del aktører synes merprisen på 50 øre literen for melk til yoghurt eller ost er urimelig – og for enkelte produsenter kan hindre vekst og utvikling. Men det er for tidlig å gi noen garantier her, sier Hoksrud.

Han viser til at det er viktig først å ta en runde for å møte aktørene og få innspill som det kan jobbes videre med.

Dialog med Tine og Q-Meieriet

– Jeg har tidligere i høst hatt tilsvarende runder med Q-Meieriet, Tine og Rørosmeieriet. Regjeringen har sagt at konkurransebiten ligger inne i regjeringsforpliktelsen, og det er allerede gjort flere grep, sier Hoksrud.

FrPs stortingsrepresentant fra Hedmark, Tor André Johnsen, viser til i 1996 ble meierimonopolet i Norge opphevet.

- Kort tid etterpå kjøpte Synnøve Finden det nedlagte Tine-meieriet i Alvdal. I det Tine la ned drifta var det 12 ansatte, nå har Synnøve 120 personer på lønningslista i Alvdal. Hele utviklingen har vært et stort eventyr – som betyr enormt mye for vekst og utvikling i hele Hedmark, sier Johnsen.

– Slår urimelig ut

Han viser til at Synnøve Finden i dag tar imot over 100 millioner liter melk i året.

- Det er en økning fra 7 millioner liter - som Tine hadde i sitt siste driftsår i Alvdal. I dag får Synnøve 50 millioner liter melk fra Nord-Østerdal. Resten tar de fra andre deler av landet – der halvparten kommer fra Trøndelag, sier Johnsen.

Han mener merprisen på 50 øre melkeliteren, som blant andre Synnøve Finden må betale, slår urimelig ut.

- Jeg forstår ikke hvorfor det skal være sånn. Her det bør absolutt bli konkurranse på like vilkår. Med dagens regelverk kan det fort bli årlige merkostnader på godt over 65 millioner kroner for Synnøve Finden, sier Johnsen.