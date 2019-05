– Svekker tilliten til Mattilsynet

Tidligere denne uka meldte NRK om at Mattilsynet og Dyrevernnemda (som ligger under Mattilsynet) hadde tenkt til å avvikle drifta til en pelsdyrbonde i Rogaland på grunn av dårlig dyrevelferd. I rapporten sto det at minken var dehydrert, utsulta og at de hadde sår og sykdommer. Problemet med rapporten var at den var feil.

– Tilliten er svekket, sier leder i Rogaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad.

Lederen er redd for at flere pelsdyrbønder er blitt ofre for feilaktige rapporter.

– Vi har i utgangspunktet hatt et godt samarbeid med Mattilsynet, men nå må tilliten bygges opp igjen, sier han.

Ole Fjetland, Mattilsynets direktør for region sør og øst mener at denne saka ikke er representativ for tilsynets virksomhet.

– I denne enkeltsaka har vi rett og slett ikke gjort en god nok jobb. Det ble gjort for dårlige faglige vurderinger, og samtidig var det en alvorlig svikt i eksisterende administrative rutiner. Dette har vi skjerpet inn. Denne saken er ikke representativ for de over 60 000 tilsynene vi fører årlig, sier han.

Ikke vanlig praksis

Rapporten som danna grunnlaget for avviklinga var skrevet av en seksjonsleder som hadde fått tilbakemeldingr fra dem som var på inspeksjonen i første omgang.

Annonse

– Det er vært betenkelig at man ikke konsulterer med de som har gjennomført inspeksjonen før man skriver rapporten, sier Horpestad.

– Er det vanlig praksis?

– Nei, det er det ikke, sier Fjetland i Mattilsynet.

Landbruksministeren ber om møte

Mattilsynet poengterer at dette ikke er vanlig praksis, og sier også at det er mulig å klage på vedtak gjort av regionale kontorer.

– Når noen får varsel om vedtak fra Mattilsynet, så kan de påpeke eventuelle feil vi har gjort, og hvis et vedtak fattes, så har man mulighet til å klage. En klage vil føre til en ny behandling av saka, denne gangen på Mattilsynets hovedkontor. Vi tror derfor at det ikke eksisterer lignende saker, men hvis det gjør det, så håper jeg at de blir klaget inn. Slik som dette skal ikke skje. Både de som får tilsyn og forbrukere kan stole på Mattilsynet, sier Fjetland.

Til NTB har Landbruks- og matminister Olaug Bollestad uttalt at hun ser veldig alvorlig på saka.

– Jeg vil be om et snarlig møte med Mattilsynets ledelse. Dette er overhodet ikke greit, heller ikke for en bonde som opplever dette og kommer i feil lys, sa ministeren til NTB.

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som blant anna har ansvar for trygg mat, trygt drikkevann og god dyrevelferd. Det at Mattilsynet har ansvar for så mange ulike ledd i landbruks- og matsektoren, gjør det ekstra viktig at folk har tillit til tilsynets arbeid, mener Horpestad.

– Hvis jeg nå skal gå på en restaurant må jeg kunne stole på at inspeksjonen er gjort riktig. De har ansvar for dyrevelferd på gården, og hygiene på slakteriene, matbutikkene og restaurantene. Med denne saka setter de tilliten til hele systemet under press, sier Horpestad.