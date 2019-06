Svakere resultat, men god utvikling for Olav Thon Gruppen

Driftsinntektene for 2018 var på totalt 11 milliarder kroner for konsernet, mot 10,1 milliarder kroner i 2017.

– Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2018, og tallene viser at Olav Thon Gruppen leverer solide resultater selv med en noe svakere markedssituasjon for konsernets kjøpesentre, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

2,1 milliarder av konsernets resultat kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler.

– Resultatveksten fremkommer både som følge av ferdigstilte eiendomsprosjekter, økte leieinntekter, resultatfremgang i Thon Hotels og lavere finanskostnader, sier Sperre.

Drift av kjøpesentre er en stor del av konsernets virksomhet. Ved årsskiftet eide Olav Thon Gruppen 78 kjøpesentre i Norge og Sverige, og forvaltet 21 sentre for andre eiere. Butikkomsetningen økte med 1,5 prosent til 64,5 milliarder. I Sverige økte omsetningen i kjøpesentrene med 3,4 prosent til 14 milliarder svenske kroner.

Salgsinntekter fra boligprosjekter utgjorde 1,1 milliarder kroner. Konsernets eksterne leieinntekter utgjorde 4,4 milliarder kroner, mens hotellkjeden Thon Hotels hadde driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner i 2018.