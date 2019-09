Tine-resultatet er svekket med 30 prosent

Nationen oppdaterer denne saken.

Volumnedgangen i de store meierikategoriene søtmelk, yoghurt og matlagingsprodukter fortsatte også i perioden mai-august i år, men det var noe bedre utvikling på ost og smaksatte melkedrikker. I tillegg var det langt lavere iskremsalg i år sammenlignet med i fjor.

Det skriver Tine i en børsmelding torsdag morgen.

Driftsresultatet endte på 603 millioner kroner, 197 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Hittil i år var driftsresultatet 931 millioner kroner, 337 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. Tines resultat før skatt i andre tertial i år endte på 372 millioner, ned fra 536 millioner i samme periode i fjor. Nedgangen utgjør 30 prosent.

Peker på alvorlige utfordringer

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er alvorlig for norsk melkeproduksjon og Tine. Vi har iverksatt en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten og forventer effekter av dette i 2020, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en pressemelding.

Også høy melkeinngang i vår har dratt resultatet nedover.

Salgsinntektene for Tine i andre tertial var 7 891 millioner kroner, en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med andre tertial 2018. Veksten i salgsinntekter kommer i hovedsak fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA som nå er et datterselskap i Tine. Tines salgsinntekter justert for endring i valuta eksklusive Lotito Foods endte omtrent på samme nivå med samme periode i fjor.

Det var verdivekst i den norske meierivirksomheten, men den negative volumutviklingen på de store kategoriene tar bort denne effekten. Utover volumnedgang i de største meierikategoriene og langt lavere iskremsalg, ble driftsresultatet i perioden negativt påvirket av noe økte kostnader blant annet knyttet til høy melkeinngang i starten av tertialet.

Vekst gjennom oppkjøp

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 1 173 millioner kroner i andre tertial 2019, en økning på 30,9 prosent i forhold til andre tertial 2018 . Dette skyldes oppkjøpet av eierandelene i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc.

Solgte mindre is i sommer

Salgsinntektene for Annen virksomhet ble 1 155 millioner kroner i andre tertial, en reduksjon på 9,0 prosent i forhold til andre tertial 2018. Hittil i år var salgsinntektene 4,4 prosent svakere enn samme periode i 2018. Dette skyldes i hovedsak betydelig lavere iskremsalg sommeren 2019, sammenlignet med rekordsalget i 2018.

Fakta Tine Tine er et av Norges største merkevareleverandører. Et bondesamvirke eid av 10.500 bønder, fordelt på 8.500 gårdsbruk. Omsetning i 2018: 23 001 millioner kroner (opp fra 22 525 millioner i 2017) Driftsresultat (EBIT) i 2018: 1537 millioner (samme resultat som i 2017) Driftsmargin i 2018: 6,7 prosent (ned fra 6,8 prosent i 2017) Resultat før skatt i 2018: 1465 millioner (opp fra 1414 millioner i 2017) Antall ansatte i 2018: 5355

En rekke kutt i vente

Tine har spart inn 110 millioner i løpet av de fire månedene mai-august, sammenlignet med samme periode året før. Innsparingene skal fortsette.

Tines årsresultat for 2018 var på nær 1,5 milliarder kroner for bondesamvirket – nesten samme resultat som året før.

Bondesamvirket har kommmunisert at kostnadene fortsatter å øke, samtidig som inntektene stagnerer.

Nylig gikk Tine ut med en prognose som viser at grafen krysser nullpunktet i 2025, dersom dagens økonomiske utvikling fortsetter.

Derfor vedtok Tine-styret rett før sommeren en strategi for kostnadskutt og vekst fram mot 2025. Selskapet skal kutte én milliard kroner innen utgangen av 2021. 400 årsverk skal kuttes i samme periode. Det skal også legges fram en ny plan for meieristrukturen, noe som betyr at anlegg vil bli lagt ned i årene som kommer.