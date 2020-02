Svakere resultat for laksegiganten Salmar

Til sammenligning var resultatet før skatt i samme periode året før nesten 1,37 milliarder kroner. Det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) var på 658 millioner kroner, en nedgang fra 935 millioner kroner.

– Fjerde kvartal ble svakere enn ventet for Salmar-konsernet. Det skyldes i hovedsak høyt slaktevolum for Midt-Norge i begynnelsen av kvartalet da lakseprisen var på sitt laveste. Samtidig er det tilfredsstillende å se at segment Nord-Norge leverer sterkt forbedrede resultater etter flere svake kvartaler, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Styret i selskapet innstiller på et utbytte per aksje på 21 kroner for 2019.

Salmar-aksjen ble ved lunsjtid onsdag omsatt for 446,20 kroner, en nedgang på 3,4 prosent fra åpningskursen – på en dag preget av massiv nedgang på Oslo Børs. Det siste året har kursen styrket seg nesten 10 prosent.