Mattilsynet gjennomførte en uanmeldt inspeksjon hos sushirestauranten, som holder til på Oslos vestkant, 26. mai i år. Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av en bekymringsmelding om skadedyr i lokalet.

Mattilsynet fant alvorlige brudd på regelverket for trygg mat knyttet til lokaler, allmenne krav og skadedyr.

Under inspeksjonen fant Mattilsynet renholdsmessige mangler flere steder i lokalet. Blant annet ble det observert kakerlakker på kjøkkenet. Det var mugg i fryser som ifølge eierne ble brukt til matavfall. Det var svart belegg i treverk under kjøledisken i utsalgsområdet og kasser med engangsutstyr flere steder i lokalet, som ble oppbevart på gulvet.

Flere kakerlakker krøp ut fra kjøleskapet på kjøkkenet, står det i Mattilsynets rapport.

Kjent problem

Mattilsynet påpeker at de ser alvorlig på at restauranten har holdt åpent til tross for at de har vært kjent med at det er kakerlakker i lokalet.

"Dere har hatt kunnskap om kakerlakker i lokalet en ukes tid. Dere ringte skadedyrfirma som kom på befaring for å undersøke lokalet og planlegge hvor fellene skal stå. De hadde ikke gjort noe ytterligere for å bekjempe kakerlakkene", skriver tilsynet i rapporten.

De vurderer regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten. Funnene førte derfor til at Mattilsynet fattet et hastevedtak.

De understreker at de skitne lokalene kan medføre direkte eller indirekte forurensing av maten.

"Dette kan føre til at kundene blir syke av maten på grunn av bakterier og mugg, kjemiske forurensninger eller allergener. Mangelfullt renhold kan også øke faren for tiltrekning av skadedyr", skriver Mattilsynet.

De peker på at renholdet som er observert i virksomheten kan være en stor kilde til forurensning av matvarene i lokalet og et alvorlig brudd på regelverket. Mattilsynet vurderer derfor at det er en stor sannsynlighet for at maten blir forurenset, og fortsatt drift kan gjøre at folk blir syke av maten.

Måtte stenge i to uker

Mattilsynet vedtok at restauranten måtte stenge og ikke håndtere mat inntil Mattilsynet har gitt tillatelse til dette.

"Virksomheten pålegges umiddelbart å stenge all håndtering og omsetning av mat i virksomheten inntil nødvendige tiltak for å bekjempe skadedyr er iverksatt", heter det i Mattilsynets vedtak.

Eieren av restauranten opplyser til Nationen at de måtte stenge i to uker etter at Mattilsynet var på tilsyn. Dessuten skal de, ifølge eieren, inngå en avtale om årlige skadedyrkontroller. Eieren mener at skadedyrene har kommet med via mat eller emballasje som ble fraktet inn i deres lokaler tidligere.

Eieren mener også at de skulle stenge den dagen Mattilsynet kom på tilsyn, og at det allerede var avtalt med at skadedyrfirma at de skulle komme til restauranten for å få bukt med skadedyrene.