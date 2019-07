Sukkerholdige drikker kan øke risikoen for kreft ifølge ny studie

De siste tiårene har forbruket av kaloririk drikke som inneholder sukker, eksplodert verden over.

En gruppe franske forskere har undersøkt koblingen mellom et økt forbruk av sukkerholdige drikker og risikoen for forskjellige typer kreft som brystkreft, prostatakreft og tarmkreft. Studien er publisert i siste utgave av det medisinske tidsskriftet BMJ.

Studien har kartlagt forbruket til over 100.000 voksne, med en gjennomsnittsalder på 42 år. 79 prosent av dem var kvinner.

Øker sjansen med 18 prosent

Deltakerne, som har blitt fulgt i en periode på maksimum ni år, fylte ut minst to diett-skjemaer med sitt daglige inntak av sukkerdrikker – i tillegg til drikker med kunstige søtningsstoffer og 100 prosent fruktjuice.

Forskerne målte det daglige inntaket til dem som drakk sukkerholdige drikker, mot dem som drakk drikke uten sukker og sammenlignet deretter krefttilfeller.

De fant at kun en økning på 1 dl per dag av sukkerholdige drikker økte sjansen med å få kreft med 18 prosent. Sjansen for å få brystkreft økte med 22 prosent. Funnene var de samme for både brus og fruktjuice.

Under en oppfølgning fant forskerne 2.193 diagnostiserte krefttilfeller, med en gjennomsnittsalder på 59 år.

Skatt på brus kan påvirke krefttilfeller

Studienes forfattere understreker imidlertid at undersøkelsene er basert på observasjon, og at de dermed ikke kan fastslå årsaken til kreftdiagnosene.

Samtidig omfatter studien et stort antall prøver. Basert på funnene mener forskerne dermed at å innføre avgifter på sukkerholdige drikker kan ha en betydelig innvirkning på antall krefttilfeller.

– Denne store, godt utformede studien underbygger det eksisterende beviset på at forbruket av sukkerholdige drikker kan være forbundet med økt risiko for visse typer kreft, sier Graham Wheeler i Cancer Reseach UK.

– Moderasjon

Leder for studien, dr. Mathilde Touvier, understreker at funnene ikke betyr at man aldri kan drikke brus.

– Poenger er å balansere inntaket. Anbefalingen fra flere helseforetak er å konsumere mindre enn en sukkerdrikk per dag, sier hun til The Guardian.

