Studentbedrift lagar sunn snacks av lakseskinn

– Tankane bak dette produktet er at me ynskjer å vere med på å auke sirkulærøkonomien i oppdrettsnæringa ved å ta i bruk uutnytta ressursar og lage produkt som gir auka verdi frå same råvare, seier Oscar Amlie, som er dagleg leiar i bedrifta, til Kyst.no.

HavChips blei til i november 2018 då fire studentar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet på Ås gjekk saman for å lage lakseskinn-chips.

Ideen blei inspirert av kokk Øyvind Gjelde sitt steikte torskeskinn som tilbehøyr i ein episode av «4 stjerners middag».

Annonse

Produktet er i dag i startfasen, men HavChips har ambisjonar om at det skal ut på marknaden hausten 2020.

– Det er eit snacks laga for at folk flest skal kunne ete litt fisk kvar dag, seier Amlie.

Han seier dei spesielt rettar seg mot foreldre med barn og folk med travle kvardagar som har lyst på eit næringsrikt mellommåltid.