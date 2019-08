Stordalen kjøper finsk hotellkjede

– Kjøpet av Kämp Collection Hotels er en milepæl for både selskapet og meg selv og er en av de viktigste dealene jeg har gjort i hotellbransjen, sier Stordalen i en pressemelding.

I den finske hotellgruppa inngår blant annet Kämp Hotel i Helsingfors, et av Finlands mest kjente og ærverdige hoteller. Det ble åpnet av Carl Kämp i 1887 under navnet Grand Hotel.

Stolte og ydmyke

– Vi er både stolte og ydmyke over å skulle drive Kämp Hotels videre og ønsker å bevare de flotte tradisjonene som merkevarene representerer, sier Stordalen.

Laura Tarkka, administrerende direktør for Kämp Collection Hotels, er overbevist om at Nordic Choice Hotels er en «utmerket match» for kjeden.

– Stordalen og Nordic Choice Hotels har vist en imponerende evne til å bygge sterke selvstendige merkevarer som At Six i Stockholm og The Thief i Oslo, sier Tarkka.

Over 1 milliard

Kjøpet ble kunngjort under en pressekonferanse i den finske hovedstaden onsdag, melder TV 2.

Ifølge Dagens Næringsliv er selgeren av den finske luksus- og livsstilskjeden Kämp Collection Hotels det private equity-fondet CapMan. Prisen er over 1 milliard kroner, skriver avisa.

Kjøpet av Kämp Collection Hotels skal godkjennes av konkurransemyndighetene i Finland, noe Nordic Choice Hotels venter vil skje i løpet av høsten 2019.