Stjerneklart for nordiske Michelin-avgjørelser i Trondheim

Det er en ære, men kan bli en besettelse og en belastning å få tildelt en eller flere stjerner i den kulinariske guiden. Årets nordiske nykommere avsløres i Trondheim, og næringsminister Iselin Nybø (V) deltar når Michelin for første gang har valgt Norge som arena for sin årlige presentasjon av nye stjernerestauranter. Utdelingen begynner mandag klokka 17 i Olavshallen.

Det er neppe et tilfeldig valgt sted, ettersom de to eneste restaurantene i Norge som fikk nye stjerner i fjor, ligger i Trondheim. Fagn og Credo fikk i 2019 de norske stjernene nummer ni og ti, de første slike i Trøndelag.

Bergen håper

Ifølge Bergens Tidende håper vestlandsbyen på å bli nest ut mandag, og setter en knapp på Bare Restaurant i Børsbygningen.

– Jeg er optimist og har troen. Vi driver uansett som om vi har en stjerne i sikte, enten den kommer i år eller neste år, sier hovedeier Kjetil Smørås.

Også restaurantbloggeren Anders Husa mener Bergen har mer å fare med.

Annonse

– Lysverket, Colonialen, Bare Vestland, Marg & Bein og 1877 er alle restauranter med høy nok kvalitet til å stå nevnt i guiden etter min mening, sier han.

Flere favoritter

Andre navn som dukker opp er Rest (Oslo) og Speilsalen (Trondheim). Ifølge Aftenposten er også restaurantene À L’aise og Stallen i Oslo blant årets norske stjernefavoritter, i tillegg til Britannia hotell i Trondheim og Under på Lindesnes.

Det er også spådd at Credo i Trondheim allerede etter ett år i guiden kan få stjerne nummer to, og at Renaa i Stavanger, som har vært med litt lenger, kan gjør det samme.

Den franske dekkprodusenten Michelin har fra før gitt Galt (Oslo), Kontrast (Oslo), Statholdergaarden (Oslo), og Sabi Omakase (Stavanger) en stjerne, mens Maaemo i Oslo har tre stjerner.

Maaemo stengte midlertidig før jul, men åpner i nye lokaler veldig snart, med samme team og samme kjøkkensjef, som for øvrig ikke tar det for gitt at han beholder sine tre stjerner.

– Jeg synes selvsagt det ville være rart om vi er med i årets guide siden vi ikke har en åpen restaurant som Michelin har kunnet besøke, sa Esben Holmboe Bang til Dagbladet i forkant.

Norge har for øvrig ingen restauranter med to stjerner.