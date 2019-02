Sterkere tall enn ventet fra Yara

Gjødselprodusenten Yara endte med sterkere tall i fjerde kvartal enn i tilsvarende periode året før. Etter skatt og minoritetsinteresser ligger resultatet på 157 millioner dollar, mot 104 millioner dollar i fjerde kvartal i 2017.

Analytikerne hadde ventet et resultat etter skatt på 143 millioner dollar, ifølge estimater fra Infront/TDN, skriver E24.

Omsetningen endte på 3,4 milliarder dollar i fjerde kvartal, mot 2,9 milliarder dollar året før. Her hadde analytikerne ventet 3,25 milliarder dollar. Selskapets driftsresultat lå på 124 millioner dollar for perioden, opp fra 91 millioner dollar i 2017.

Yaras styre vil foreslå samme utbytte for 2018 som for 2017 – 6,50 kroner per aksje. Det tilsvarer en utbetaling på rundt 1,78 milliarder kroner.

– Marginene forbedret seg i et svakt marked utenfor sesong, og forbedringsprogrammet fortsetter å levere, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Selskapets kostnadsreduksjoner er i rute til å levere 500 millioner dollar i økt EBITDA-resultat innen 2020, og ifølge Yara er 355 millioner dollar av dette målet er realisert per fjerde kvartal 2018.

Gjødselgiganten tror også på økt etterspørsel. Selskapet påpeker at verden må øke kornproduksjonen for å holde tritt med det økende konsumet, da de globale kornlagrene er relativt lave, spesielt utenfor Kina.