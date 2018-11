Sørlandschips-gründer starter ny konkurrent

– Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det en gang til, sier Terje Marcussen, mannen bak Sørlandschips, til Fædrelandsvennen.

Han er nå styreleder i Den lille chipsfabrikken, som er foreløpig navn på det nye prosjektet som skal lage en sunnere variant av chips, basert på poteter fra Norge og Danmark.

– Vi ønsker å lage et nytt produkt, noe som ikke finnes i dag, og påvirke forbruket av snacks i Norge, sier Vetle Misje, daglig leder i den nye produsenten.

Tar med to

Målet er å ha den nye chipsen i butikk innen påske neste år, og fabrikken skal snart bygges opp på industriområdet Mjåvann i Kristiansand – som også er der Sørlandschips holder til.

Ferden var derfor ikke lang for driftssjef Frode Birkenes og daglig leder Misje, som forlater Sørlandschips til fordel for Den lille chipsfabrikken.

– Jeg hadde ikke gjort dette om ikke de to var med på det. Vi fleipet om det i starten, men etter hvert fant vi ut at vi ville gjøre det, sier Marcussen til Fædrelandsvennen.

Selv solgte Marcussen seg ut av Sørlandschips for 22 år siden.

Sørlandschips hadde ifølge avisen 302 millioner kroner i omsetning i fjor, hvorav 31 millioner kroner i overskudd. De har i dag 30 ansatte.

Vil ha 10 prosent

Ifølge Fædrelandsvennen har Maarud 45 prosent av markedet, Sørlandschips 30 prosent, Kims 20 prosent og øvrige fem prosent.

– Vi ønsker å ta en posisjon, sette oss på kartet. Det er naturlig å begynne på Sørlandet og øke etter hvert. Vi drømmer om ti prosent andel, sier Marcussen.

Trioen regner ikke med å få innpass i dagligvaremarkedet med en gang.

– Vi får ikke innpass umiddelbart. For 30 år siden visste vi at vi hadde noe som var annerledes alt annet på markedet. Har du noe annerledes å komme med, slipper du inn til slutt. Har du et godt produkt, en god plan og er villig til å stå på, går det an. Det handler om å ville det nok, sier Marcussen.

Administrerende direktør Trond Haug i Sørlandschips sier til avisen at han mener der er moro flere vil prøve seg i chipsmarkedet.

– Chipsmarkedet er knallhardt, men konkurranse er bra. Det blir spennende å se hva de får til, sier han.