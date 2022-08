Verdens nest største eksportør av fersk sitrusfrukt, Sør-Afrika, sendte i forrige måned inn en klage til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Samtidig innførte EU nye fytosanitære krav som dyrkere mener truer deres overlevelse, skriver Euronews.

Tiltakene trådte i kraft i juli. Samtidig var fraktskip med hundrevis av containere fulle av frukt på vei til Europa. Om lag 3,2 millioner kartonger med frukt til en verdi av 350 millioner kroner sto plutselig uten gyldige papirer når de kom til sin endestasjon.

– Dette er en fullstendig katastrofe, sa sjef i South African Citrus Growers Association (CGA), Justin Chadwick til AFP.

– Mat av eksepsjonell kvalitet, som ikke utgjør noen risiko, står bare der... Det er virkelig en katastrofe, fortalte han.

Dyrkingen av sitrusfrukt sysselsetter 120.000 personer i Sør-Afrika, og Europa er deres største marked.

Nå vil EU jobbe for bli kvitt skadedyrene som legger seg på frukten. De krever at appelsinene skal utsettes for ekstrem kuldebehandling og holdes ved temperaturer på to grader celsius eller mindre i 25 dager. Sørafrikanske dyrkere sier dette ikke er nødvendig, siden landet allerede har mer målrettede midler for å forhindre angrep av skadedyr.

De mener at EUs krav ikke er basert på vitenskap, og at det er både diskriminerende og overdrevet.

Nå er det i WTOs hender, og partene har 60 dager på å finne en løsning. Men kommer de ikke til enighet, kan de be om en megling foran et panel.