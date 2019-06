– I en kundeundersøkelse vi har foretatt kom det fram at kundene våre synes kutt av kjøtt er viktig, og vi ønsker å følge opp våre kunders ønsker, forteller leder for bærekraft Tui Nordics, Anna Kiefer til Nationen.

– Vi satser derfor på å gjøre andre deler av menyen, som fisk, fugl og vegetarretter enda bedre, samtidig som vi fjerner muligheten til å bestille rødt kjøtt, sier hun.

Småbrukarlaget: – Trist

Kjersti Hoff, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, reagerer på nyheten.

– Jeg synes det er veldig trist at de velger å kutte ut rødt kjøtt. Drøvtyggere omgjør gress, som vi mennesker ikke kan spise, til mat vi kan spise. Dermed kan vi utvide produksjonen av mat i verden og gjøre den mer bærekraftig.

Hoff forteller at hun synes det er bra at selskapet legger opp til flere matalternativer, men at det er viktigere å kutte i flybruken.

– Dette er en for enkel måte å renvaske seg på. Spesielt når vi vet at de største bidragene til klimagasser kommer fra fossilt drivstoff.

– Alle tiltak er viktige

Anna Kiefer understreker at å kutte rødt kjøtt ikke er det viktigste klimatiltaket for Tui.

– Vi ønsker ikke å fremstille dette som vårt fremste tiltak i klimakampen, sier Kiefer og understreker at det ikke er snakk om noen renvasking.

– Vi jobber kontinuerlig med å minske drivstoffutslippene våre. Blant annet ved ikke å fly halvfulle fly. Å kutte ut rødt kjøtt er et mindre tiltak, men for oss er alle tiltak viktig.

– Viktigere å redusere flybruken

Hoff i Småbrukarlaget sier at det finnes andre måter for forbrukeren å tenke bærekraftig.

– Det er viktigere å redusere flybruken, og heller være lenger på de stedene vi reiser, sier Hoff som også er opptatt at vi spiser den lokale maten der vi reiser.

– Jeg synes det er viktig å benytte seg av den lokale matproduksjonen, enten det er i Norge eller andre steder i verden.