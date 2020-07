Slutt for Beito ysteri

– Vi må melde oppbod då vi ikkje har noko meir ost å selje. Det går ut over 20 større kundar som no ventar på ny osteleveranse og alle privatkundar rundt om i heile Noreg. Vi beklagar dette, men må melde pass. Vi er også lei oss for dei leverandørar og andre støttespelarar som no tapar pengar, seier leiar Trond Wahlstrøm til avisa Valdres i eit personleg brev.

Bakgrunnen for oppbodet er at noverande eigar, Beitostølen Invest AS, har sett ned foten for vidare produksjon i dei lokala som i dag husar verksemda. Grunnen er utfordringar med ventilasjon/lukt og partane er usamde om kven som har ansvaret for å ta kostnader på det feltet.

Ysteriet har ikkje kunna produsere noko ost sidan april og no er lageret tomt. Planen var å kunne produsere noko i mai/juni. Eit nytt ysteri vil ta minimum seks månader å bygge opp og koste mykje, opplyser Wahlstrøm.

