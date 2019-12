Skogsmaskin startet storbrann – entreprenør får millionbøter

Mandag dømte Vãstmanlands tingrett skogentreprenøren til å betale bøter på til sammen 2,5 millioner kroner. En skogmaskin startet brannen, og påtalemyndigheten mener selskapet var uaktsom med tanke på brannrisikoen, melder SVT.

Skogselskapet Stora Enso, som var entreprenørens oppdragsgiver, ble frifunnet.

Selskapene har hele tiden nektet for skyld og mener at brannen for eksempel kunne skyldes et lynnedslag.

Det at brannen ble så stor, skyldtes riktignok ikke entreprenøren, slår retten fast. Føreren av skogsmaskinen forsøkte å forhindre brannen å spre seg og ringte nødnummeret.

Storbrannen herjet i 2014. Den brøt ut i Surahammars kommune, noen mil vest for Stockholm. Mer enn 14.000 hektar skog gikk tapt i brannen, ifølge Affãrsvärlden.