Skogplantarar manglar arbeidskraft

– Mangelen på arbeidskraft er fortvilande, seier Torgrim Østgård i Statsforvaltaren i Vestland til NRK.

Fleire aktørar kanalen har vore i kontakt med rundt om i landet stadfestar det same. Hos Skogplanter Østnorge på Biri fryktar dei at over 12 millionar granplanter som ligg på kjølelager, må kasserast dersom skogaktørane ikkje får tak i arbeidskraft som kan planta småtrea ut i vår.

For å få hjelp til å setja plantene i jorda, ber no Statsforvaltaren i Vestland og skogaktørane om at folk som kan tenkja seg ein slik jobb, tek kontakt.

