Skal demonstrere for å beholde Nortura-slakteriet i bygda

Sigrid Lien Sagabråten har tatt initiativ til både Facebook-gruppa "Behold Nortura i Hallingdal" og demonstrasjonen som vil foregå i Nesbyen fredag ettermiddag. Det skriver Hallingdølen.

– Slakteriet er viktig for hele dalen, og vi håper at det etter hvert blir demonstrasjoner i flere bygder, sier Sagabråten til avisa.

Arrangøren har vel å merke satt et tak på 200 deltakere med tanke på smittevern. Ifølge arrangementet på Facebook er det flere politiske partier som er med på å arrangere demonstrasjonen. Alt fra Sosialistisk Venstreparti til Høyre.

Les også: Nortura med nytt milliardlån på børs

Stortingspolitikere deltar

Flere stortingspolitikere har også engasjert seg i saken. Per Olaf Lundteigen (Sp), som selv representerer gamle Buskerud fylke på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap) skal holde appeller under demonstrasjonen.

Om lag 70 arbeidsplasser kan forsvinne dersom Norturas anlegg på Gol forsvinner. Nyheten kom i forbindelse med at det bondeeide kjøttkonsernet la fram en plan for industristrukturen i årene framover. Sandeid i Nord-Rogaland og Forus i Sør-Rogaland blir også vurdert nedlagt.

Fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus ved anlegget på Gol fortalte tidligere i år da nyheten kom at det var sterke følelser.

– Det er klart at vi er berørt av dette. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og spente på hva som skjer videre. Det er mye følelser inne i bildet, sa Hillestad Medhus.

– Vi har informasjonen til oss, men her spiller følelser, stolthet og engasjement inn. Det var fint å være sammen og få sette ord på ting, la hun til.

Gudbrandsdalen og Hallingdal

Det siste året har en Nortura-nedleggelse også skapt mye oppmerksomhet. Nedleggelsen av Nortura Otta skapte også stort engasjement, både lokalt og blant nasjonale politikere. Det endte med planer om å starte et eget slakteri i Gudbrandsdalen.

Venstre-politikere i Viken har på sin side pekt på muligheten at dyr fortsatt bør slaktes i Hallingdal også, har plantet tanken om å opprette et eget slakteri også i den regionen. Det tar de opp i et leserinnlegg i Hallingdølen.