Sjømatnæringen mener det er viktig at Veterinærinstituttet ikke svekkes

Mandag ble det klart at Veterinærinstituttet må kutte om lag 20 millioner kroner i år. Det vil kreve både stillinger og begrense fasiliteter rundt omkring i Norge.

Det er foreløpig uklart hvor mange stillinger som forsvinner.

«Norge har en sjømatnæring i verdensklasse, og vi trenger også et kompetansemiljø på fiskehelse i verdensklasse.» Ketil Rykhus, nasjonal koordinator for lusebekjempelse i Sjømat Norge

Ketil Rykhus, nasjonal koordinator for lusebekjempelse i Sjømat Norge, mener det er viktig at myndighetene sørger for at Veterinærinstituttets evne til å ta vare på dyre- og fiskehelsen ikke blir satt på prøve som følge av kuttene.

– Vi forstår at omstilling også kan være nødvendig for Veterinærinstituttet, men det er viktig at spesielt departementene de er underlagt evner å se betydningen av et kvalitetsmessig godt og forutsigbart Veterinærinstitutt. Like viktig er det at politikerne på Stortinget forstår Veterinærinstituttets betydning for en framtidig vekst i havbruksnæringen, sier Rykhus til Nationen.

– Hvorfor er VIs virksomhet viktig for Sjømat Norge?

– Norge har en sjømatnæring i verdensklasse, og vi trenger også et kompetansemiljø på fiskehelse i verdensklasse. Instituttet har en viktig rolle som nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium for viktige fiskesykdommer. I tillegg er de viktige som rådgiver for forvaltningen. Kompetanse, kvalitet og kapasitet er viktig for at det skal bli troverdig og effektivt.

– Hvilke konsekvenser frykter dere ved redusert aktivitet?

– Kompetanse og kapasitet på veterinærområdet er først og fremst avgjørende for utvikling av selve matproduksjonen, men det er også viktig for handelen. Veterinærinstituttet har slik sett en nøkkelrolle på et felt der vi som nasjon ikke kan svekke vår kapasitet. I lys av den krevende omstillingen de nå befinner seg i, er det derfor betryggende at man varsler utbygging av primærdiagnostikk for fisk i Harstad og videreføring av et forskningslaboratorium i Bergen, sier Rykhus.