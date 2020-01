Sjømatnæringa samd om arealleige

– At vi no har komme til semje er eit viktig steg for vidareutvikling av berekraftig oppdrettsverksemd. Det vil styrke bandet mellom næringa og vertskapskommunane. For staten vil dette utvilsamt vere til stor nytte som bidrag til å oppfylle nasjonale målsettingar om berekraftig vekst i oppdrettsnæringa og levande lokalsamfunn seier styreleiar i NFKK og ordførar på Hitra, Ole L. Haugen, i ei pressemelding

I november i fjor kom det såkalla Havbruksskatteutvalget med ei innstilling til korleis skattlegginga i havbruksnæringa bør utformast. Utvalet var delt og presenterte eit fleirtalsforslag som støtta grunnrenteskatt og eit mindretalsforslag som ønskte produksjonsavgift. Semja mellom NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri støttar opp om mindretalsforslaget.

– Fleirtalet i Havbruksskatteutvalget svarte ikkje på bestillinga frå Stortinget og NFKK oppfordra rikspolitikarane til å sjå til forslaget frå mindretalet i den vidare behandlinga av utgreiinga, seier Haugen.

Dei tre næringslivsaktørane skriv dette i ei prinsipperklæring:

«NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig grunnrentebeskatning for havbruksnæringen.»