Sjef på Sem-meieriet: – Det er klart det er tøft

– Det er klart det er tøft. Vi er et lite og effektivt drevet anlegg, og det er selvfølgelig vanskelig for oss å få vite at vi er med i en sånn utredning, sier Sivertsen til NTB.

Han er lagersjef og plassjefansvarlig ved meieriet på Sem, og var til stede på allmøtet torsdag morgen der det ble informert om at Sem er ett av tre meierier Tine skal utrede fremtiden til.

Det kan ende med at meieriet med 115 ansatte blir lagt ned.

– Vi ser også at folk nesten ikke drikker melk lenger, så de ansatte skjønner at det er overproduksjon, men at det skal ramme oss er kjempetøft å få vite, sier han.

En nedleggelse av meieriet på Sem kan få store følger for kommunen, tror ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap).

– Tine er en stor industribedrift som har mange arbeidsplasser av typen vi trenger. Det vil få stor betydning for oss dersom meieriet på Sem legges ned, sier ordfører Pedersen.

Hun sier at kommunen har vært i dialog med Tine, og at de har vært klar over at meieriet står i fare for nedleggelse før nyheten ble sluppet torsdag.

– Vi tar ikke sorgene på forskudd og forholder oss til at det skal gjøres en utredning. Vi ønsker en dialog, og vil høre hva Tine trenger fra kommunen for at de skal bli værende på Sem. Vi vil gjøre det vi kan for at de skal bli her, sier Pedersen.