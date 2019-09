Sier ja til tyngre melketransport

Det var onsdag at NHO, Tine og Samferdselsdepartementet meldte denne nye endringen. Før endringen trer i kraft må det utarbeides et nytt regelverk som ventes å komme på høring ved årsskiftet 2019/2020, det melder Tine i en pressemelding.

60 tonn

Sida 2013 har tømmertransporten i Norge kunnet gå på vogntog som veier opptil 60 tonn og som er 24 meter lange. Tine skriver i sin pressemelding at de har brukt det som et argument for at også melketransport skal kunne leveres på så store vogntog.

I dag er maksstørrelsen på et vogntog 19,5 meter, med opptil 50 tonn. Det betyr at vogntoget kan frakte opptil 29 000 liter melk i dag. De nye tankbilene kan romme 37 000 liter melk.

– Med den nye løsninga kan vi få 30 færre tankbiler på veien og 11.000 færre turer. Det kan gi en innsparing i året på titalls millioner kroner og det betyr også en reduksjon i utslipp av CO₂ på 2–3000 tonn i året, tilsvarende 10 %, sier direktør i Tine tanktransport Vidar Hauan i en pressemelding.

Beholder tankbilene på gårdene

Tine opplyser om at det ikke vil skje endringer i tankbilene som henter melka på gårdene. For som i dag, vil hentinga av melk skje ved at bilene henter melka på gården for så å pumpe den over på henger før bilen tar en ny runde for å fylle den opp. Så vil vogntoget kjøre til meieriet.