Senterpartiet varslar utsetjing i pelsdyrsaka

Senterpartiet har fremma forslag om full kompensasjon for pelsdyrbøndene. Næringskomiteen skal etter planen avleggje innstilling 4. februar, og saka skal deretter behandlast i Stortinget.

No opplyser Geir Pollestad (Sp) at det går mot utsetjing, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det ligg an til det ja. Det er vanskeleg å sluttbehandle ei sak der eitt parti er på veg ut av regjering, seier Pollestad til avisa.

Annonse

Vidare seier Pollestad at Senterpartiet sitt forslag no er til behandling i næringskomiteen, og partiet har som mål å få fleirtal for forslaget på Stortinget.

– Presset mot Frp for å få til ei betre ordning for pelsdyrbøndene er no betydeleg, og eg trur det vil gi betydelege utslag, seier Pollestad.

Andre nestleiar i komiteen Terje Aasland (Ap) har tidlegare stadfesta overfor Nationen at Arbeidarpartiet vil stemme for betre kompensasjon enn det regjeringa har lagt på bordet.

Dersom Ap, Sp og Frp finn saman, er fleirtalet sikra i Stortinget.