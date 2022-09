Semb hovedgård tilbake på markedet

Sommeren 2020 ble Semb Hovedgård lagt ut for salg med en prisantydning på 95 millioner kroner. Det forelå en teknisk takst på 130 millioner kroner.

Det er Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsens som eier gården, som ble meldt solgt i juni 2021.

Ifølge DN, som først omtalte saken, hadde den blitt forsøkt solgt i over ti år, uten hell. Først for 170 millioner kroner, til slutt for 95 millioner kroner.

Men salget ble aldri noe av, ifølge avisen.

– Årsaken til at vi nå legger ut eiendommen på nytt, er at kjøperen ikke klarte å komme helt i mål på sin side, sier Nagell-Erichsen til DN.

Prisantydningen denne gangen er oppgitt til 100 millioner kroner, fremgår det av en fersk boligannonse på Finn.no.

Nordvik Asker som håndterer salget av eiendommen beskriver den som "en av landets desidert flotteste og mest historierike eiendommer".

Med på kjøpet får man eget parkanlegg, 18-hulls golfbane, fire tennisbaner og et hesteanlegg for hesteavl med kapasitet til rundt 50 hester.

Eiendommen har også rett til jakt på rådyr og småvilt, som gås,- due- og andejakt, samt fiske av abbor, gjedde og gjørs i Borrevannet.