Satte omsetningsrekord – så mye får bøndene

Omsetningsveksten er på 6,3 prosent sammenlignet med 2020, skriver potetsamvirket i en pressemelding. Inntektene økte fra 621 millioner kroner til 660 millioner kroner i fjor.

De siste fem årene har selskapet hatt en gjennomsnittlig vekstrate på 8 prosent i året.

Driftsresultatet endte på 31,4 millioner kroner, en nedgang på 1,8 millioner kroner sammenlignet med 2020. Hoff skriver at de imidlertid finner resultatet tilfredsstillende, og viser til kraftig kostnadsøkning knyttet til energi og innsatsfaktorer i fjerde kvartal.

Med en etterbetaling på 6 millioner kroner for 2021, vil det utgjøre 11 øre i etterbetaling per kilo potet levert til Hoff.

– Både potetprodusentene og selskapet står i en krevende situasjon med store kostnadsøkninger. Samtidig er vi som samvirkeselskap opptatt av å støtte potetprodusentene i en tøff tid, sier styreleder Hanne Refsholt.

– 2021 er nok et år med et godt resultat for Hoff SA, men samtidig hadde selskapet på høsten en stor økning i kostnader på grunn av økte priser på innsatsfaktorer og strøm. Dette er kostnader som bare har økt utover vinteren og vil påvirke selskapet betydelig i 2022, sier administrerende direktør Ingeborg Flønes.

De hadde en 10 prosents vekst i dagligvaremarkedet, noe styrelederen er fornøyd med. Salget til proffmarkedet opplevde også en vekst på 19 prosent i fjor.

Resultatet før skatt endte på 42,8 millioner kroner, en nedgang på omlag 2,5 millioner kroner fra 2020.