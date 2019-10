Santa Maria har skiftet ut deler av emballasjen fra plast til papir

– Det nye forpakningen har 35 prosent mindre CO2-utslipp sammenlignet med dagens forpakningen. Papiret utgjør 25 prosent av hele emballasjen, skriver Santa Maria på sine svenske hjemmesider.

Santa Maria startet opp i Gøteborg i Sverige, og er nå en del av det finske matvarekonsernet Paulig.

Ifølge Santa Maria vil pakningsendringene føre til at de bruker 150 tonn mindre plast årlig. De skriver at de foreløpig ikke har teknologien til lage hele emballasjen i papir.

Mer vegetaroppskrifter

Selskapet har også satt som mål å halvere utslippene sine som helhet i perioden fra 2015 og fram til neste år.

– Vårt mål er å halvere klimagassutslippene fra våre fabrikker, lagre og kontorer innen 2020 sammenlignet med 2015, skriver Santa Maria.

De har også tatt et bevisst valg om å dele en viss mengde vegetariske oppskrifter på sine nettsider.

– Vi ønsker å inspirere våre kunder til å redusere sine karbonfotavtrykk fra maten de spiser. Å spise vegetarisk mat er en god måte å redusere karbonutslipp på. Derfor er vårt mål at 20 % av våre oppskrifter på nettstedet skal være vegetariske retter i 2020, opplyser Santa Maria.

– For mye plast i norske butikker

Naturvernforbundet gikk lørdag ut og kritiserte mengden plast som finnes i norske dagligvarebutikker.

– Det gir mer plastavfall, det gir mer matsvinn og det svir mer i lommeboka, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet til NRK.

Hun mener det blant annet er helt unødvendig med fire løk i en plasnettingstrømpe, og det kun fører til at kundene kjøper mer enn de trenger.

– Frivillige tiltak

Både Norgesgruppen og Coop innrømmer at dette er et problem, og noe som bør gjøres noe med. Forbrukerrådet mener det må på plass et strengere regelverk.

Terje Sletnes i Næringslivets Hovedorganisasjon sier derimot til kanalen at et forbud ikke er aktuelt. Han sitter i en arbeidsgruppe, som ser på mulighetene for å gå lenger enn det et EU-direktivet som setter en stopper for engangsprodukter i plast.

– Jeg antar at vi kunne fremmet et forslag om at myndighetene bør innføre et forbud, men det vi først og fremst ser på er gode og frivillige tiltak, ikke forbud, sier Sletnes.