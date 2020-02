Sandnes Garn vil erobre USA

På fabrikken til garnprodusenten på Foss-Eikeland i Sandnes går det føre seg både karding, spinning av garn og farging. Førebels leverer dei i Norden, Russland og Kina. Sandnes Garn vil satse på moderne snitt og fargar på den amerikanske marknaden.

– Vi er stolte av å kunne vise noko som er litt annleis, som har meir skandinavisk design. For det må kunne seiast at strikkemarknaden i USA er noko gammaldags samanlikna med det vi er vande med, seier salsansvarleg for eksport Rebecca Hansen i Sandnes Garn til NRK.