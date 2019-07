Samler bred allianse mot økt matmoms

Alliansen, som spenner fra Virke dagligvare, via Norges Bondelag til Norges Kvinne- og familieforbund, ber om et møte med finansminister Siv Jensen før høringsfristen for de nye momssatsene går ut 29. august. Dette skriver Virke dagligvare i en e-post til Nationen

Et offentlig utvalg kom tidligere i år fram til at merverdiavgiften i Norge burde være nøytral på produkt. De foreslo en felles sats på 25 prosent. Dette vil gi staten 25 millIarder kroner i inntekter årlig.

– Dette gir rom for enten å redusere den allminnelige merverdiavgiftssatsen fra dagens 25 prosent til 23 prosent, eller til å redusere andre skatter og avgifter, het det i en pressemelding fra utvalget.

Matmomsen er i dag på 15 prosent.

Fire hovedargumenter

I møteforespørselen trekker alliansen fram fire hovedargumenter for hvorfor de mener en økning vil være uheldig.

• Økte matpriser, noe som særlig vil gå ut over barnefamilier og dem som har dårligst råd.

• Svekket konkurransekraft til norskprodusert mat.

• Økt grensehandel, i en situasjon der grensehandelen allerede er rekordhøy.

• Undergraving av konkurransesituasjonen for mat- og drikkenæringen og tap av norske arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Skeptisk finansminister

Finansminister Siv Jensen har tidligere vært kritisk til forslaget.

– Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og jeg er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav- og nullsatser i dag, sa Siv Jensen da rapporten ble lagt fram.

Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, har tidligere uttalt til Nationen at hun håper Jensen holder ord.

– Jeg ser det som lovende at Siv Jensen allerede er tydelig på at hun ikke vil fjerne alle lav- og nullmomssatser. Jeg forventer at forslaget om matmomsen er et som dør fort, sa Størksen i mai.

Alliansen består av ni organisasjoner: Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Handel og kontor, Coop Norge, Virke dagligvare, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO mat og drikke, Norges Kvinne- og familieforbund