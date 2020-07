En eiergruppering i Rørosmeieriet har jobbet for å skaffe en eier som kan være med å styrke meieriet. Nå slipper de nyheten om at Salvesen & Thams kjøper opp store deler av aksjene hos matprodusenten.

Les også: Meierisjef ber om at økobønder skjermes fra kvotekutt

– Vi ser fram til et nytt kapittel i Rørosmeieriets historie, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund, som har ledet selskapet de siste 12 årene, i en pressemelding.

– Dette er en løsning som gir oss mange muligheter framover, både for selskapet, ansatte, økobøndene og matbransjen i regionen. Dette vil styrke oss, og gi grunnlag for at vi kan ta nye, store steg videre, sier han.

Rørosmeieriet leverer økologiske meieriprodukter, som blant annet melk, fløte, rømme, smør og yoghurt.

Les også: Tine vil fjerne støtta til konkurrentane

– Imponert over matkulturen i Rørosregionen

De nye hovedaksjonærene Salvesen & Thams er et investeringsselskap som holder til i Midt-Norge. De var fram til 2012 en del av Orkla. I dag har S & T investeringer i 12 ulike virksomheter med en samlet forvaltningskapital på om lag 1,5 mrd.

– Etter å ha brukt tid på å bli kjent med Rørosmeieriet, produktene, ledelsen, organisasjonen og kundene har vi blitt imponert over Rørosmeieriet og matkulturen i Rørosregionen. Som eier ønsker vi å støtte Trond og organisasjonen til å føre de stolte tradisjonene videre og bidra til videre god utvikling, sier daglig leder i Salvesen & Thams Invest Per Olav Monseth.

Blant dem som har valgt å selge aksjene sine i selskapet er Tine.

Annonse

– Rørosmeieriet har en fin historie og flinke folk. Vi i Tine er imponert over hva de har fått til og er glad for at vi kunne spille en rolle i å hjelpe dem i oppstarten. Nå begynner et nytt kapittel og det var helt naturlig for oss å selge vår andel og slippe andre til, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland i en pressemelding.

Tine eide 11 prosent av aksjene i meiriet.

— Vi ønsker absolutt ikke å være en bremsekloss i Rørosmeieriets videre utvikling og har hatt god dialog om et eventuelt salg, samtidig som vi har vært opptatt av betingelser som reflekterer verdien av eierposten vår, noe vi nå har fått til, uttaler Hovland.

Flere av dagens eiere blir med videre, deriblant Økomat Røros, Stratel AS, daglig leder i Rørosmeieriet Trond Vilhelm Lund (Troran AS), dagens styreleder Ketil Leteng (Investron AS), Kjell Anders Sandkjernan (Sandkjernan Utbygging AS), Dag Ådne Sandbakken (Condestra AS) og Arnt Langen (Arnt Langen Holding AS).

Ny styreleder

Rørosmeieriet startet opp som følge av at Tine la ned sitt meieri i på Røros i 1999. I 2001 startet meieriet opp, blant annet med hjelp av Økomat Røros.

– Etter 20 år som største aksjonær ser vi nå fram til å få inn nye eiere som kan styrke selskapet. Økomat vil fortsatt bidra til utvikling og lokalt eierskap, samt bidra til fortsatt økt produksjon av økomat i Røros-regionen, sier Bjørgulf Telneset, styreleder i Økomat Røros.

Styrelederen i Salvesen & Thams blir nå også styreleder i Rørosmeieriet. Han har tidligere jobbet i Orkla og Carlsberg.

– Dagens eiere, ledelse og ansatte har bygd opp et solid selskap, som kan vokse videre i ulike retninger basert på at forbrukerne ønsker bærekraftig produsert lokalmat. Jeg ser fram til å jobbe med Trond og hans team, sier Bjørn Wiggen, meieriets nye styreleder.