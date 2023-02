Salget av smaksatt melk har gått rett til vers

Melk med smak ble fjorårets store vinner innen melkedrikker. Salgstallene fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser også en svært stor økning de siste 10 årene.

– Smaksatt melk har de siste ti årene hatt en formidabel vekst med en volumøkning på hele 74 prosent, og fra 2021 til 2022 fortsatte økningen med 4 prosent, sier kommunikasjonsrådgiver i Melk.no, Stine Wickmann, til Nationen.

– Den helt store vinneren på melkemarkedet er søtmelk med smak, som sjokolademelk, iskaffe og annen smaksatt melk. Disse har hatt en vesentlig økning de senere årene.

Nylig meldte Nationen at hver nordmann inntok 75 liter vanlig hvit melk i 2022, mot 80 liter året før. De siste 20 årene har melkeforbruket i Norge hatt en nedgang på hele 30 prosent. I år 2000 drakk hver nordmann 112 liter hvit melk.

Fra koseprodukt til frokostbordet

Når det gjelder salget av melk tilsatt ulike smaker peker salgspilene derimot en helt annen vei.

– God innovasjon av produkter med mindre sukker, forklarer mye av suksessen, sier ernæringsrådgiver i Melk.no, Terese Glemminge Arnesen.

– Våre markedstall viser en positiv trend i salget av populære produkter som sjokolademelk, og vi tror mye av økningen skyldes at det stadig kommer nye og spennende produkter på markedet som inneholder lite eller er helt uten tilsatt sukker. På den måten blir produktene attraktive for flere forbrukergrupper.

Hun opplyser at det de senere årene er blitt utviklet varianter med lite eller uten tilsatt sukker, som har ført til at melk med smak har gått fra først og fremst å være koseprodukter til produkter vi har på frokostbordet og tillater oss å drikke oftere. Ikke alle er heller klar over at søtmelk med smak inneholder de samme viktige næringsstoffene som vanlig hvit melk.

– Et større utvalg av for eksempel sjokolademelk og yoghurt med lite tilsatt sukker har vist seg å være noe forbrukerne ønsker. Gode innovasjoner gjør at forbrukerne kan ta bevisste, sunne valg i butikken, sier ernæringsrådgiveren.

– Bidrar til bedre folkehelse

Undersøkelser fra Melk.no viser at sjokolademelk er spesielt populært blant unge gutter, men etter at de nye variantene uten sukker har kommet på markedet har drikken blitt attraktiv for flere, også yngre jenter og barnefamilier.

– Konkurransen i drikkemarkedet har eksplodert de siste årene, og da synes vi det er fint å se at det lages sunne melkedrikker som smaker godt for barn og unge. Og det beste med sjokolademelken er at den inneholder de samme næringsstoffene som vanlig hvit melk, og er en viktig kilde til blant annet kalsium, B-vitaminer og jod. Sånn sett passer sjokolademelk like godt i bursdager som på frokostbordet, sier Glemminge Arnesen og tilføyer:

– Helsemyndighetene anbefaler oss å spise tre porsjoner magre meieriprodukter hver dag, og for å bidra til å dekke jodinntaket bør to av tre porsjoner være melk, syrnet melk eller yoghurt. Med stadig flere sunne varianter å velge i håper vi det kan være lettere for folk å ta gode matvalg og spise sunt.

Ny «vår» også for helmelken

Helmelk har vært den melkevarianten som har gått mest ned historisk, men som de senere årene har stabilisert salget og hatt en liten oppgang.

– Oppgangen for helmelken de siste tre årene har vært på 4 prosent, og det blir spennende å se om denne utviklingen holder seg. Årsaken til denne veksten er nok et økende fokus på fullfettprodukter blant noen forbrukergrupper, sier rådgiver Stine Wickmann i Melk.no