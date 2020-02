Saftfabrikk utfordrar brusgigantane

– Vi skal gjere det vi kan for å gi dei beste smakane med minst mogleg sukker. Slik bidrar vi til at nordmenn et og drikk sunnare, seier direktør Trine Lerum Hjellhaug, som er fjerde generasjon i hjørnesteinsbedrifta Lerum Fabrikker i Sogndal, i ei pressemelding.

Det er ikkje kvar dag ei familiebedrift på Vestlandet utfordrar gigantane Coca-Cola og Ringnes. Lerumfamilien brukte kompetansen dei har i eige hus og har fått utvikla ein ny maskin som lagar sprudlevatn med friske smakar frå bær og frukt. Maskinen kosta fem millionar kroner.

– Det har vore ei stor investering for oss, men vi er overtydde om at det er verdt det, seier Kurt Lerum i Lerum Fabrikker.