Så lenge holder eggene

EU har bestemt at holdbarheten på norske egg skal reduseres fra 35 til 28 dager. Det har fått blant andre egg- og kjøttsamvirket Nortura til å reagere.

Også norske politikere har varslet kamp, og Helsedepartementet fortalte nylig til Bondebladet at det vil bli søkt om unntak fra regelen.

Bakgrunnen for regelendringen i EU er å få bukt med salmonella-problemene deler av Europa sliter med.

"Ikke dårlig etter"

Men selv om best før-datoen blir satt til 28 dager, betyr det ikke at de ikke holder lenger. Prior, som er en merkevare under Nortura, merker alle sine kartonger med "men ikke dårlig etter.

"Dette gjør vi fordi vi vet at eggene våre har vesentlig lenger holdbarhet enn det som står stemplet på pakken", skriver de på sine nettsider.

De skriver at dersom eggeskallet er helt og eggene oppbevares kjølig, kan de fint holde seg godt opp mot fire måneder.

"Det som skjer med egget dersom det begynner å bli for gammelt er at luftlommen som er i den butte enden av egget vil blir større fordi egget begynner å tørke inn. Dersom du putter et slikt egg i vann vil det etter hvert flyte pga. den forstørrede luftlommen", skriver de videre.

Reduser spisekvalitet

Ifølge matprat.no – Opplysningskontoret for egg og kjøtt, bør egg oppbevares i pakken sin i temperaturer rundt fire grader. De skriver at dersom eggene er begynt å bli gamle og har fått luftlommer, kan du for eksempel bruke dem i omelett eller bakverk.

"Eggeskallet er aseptisk, og så lenge eggeskallet er helt, vi det ikke kunne utvikle seg bakterier inne i egget. Gamle egg med helt eggeskall uten brist vil altså ikke råtne, men spisekvaliteten vil reduseres", skriver matprat.no.

Eggtesten

Too Good To Go, som er en tjeneste som selger overskuddsmat, skriver at skepsisen til holdbarheten på egg er en av de to største årsakene til matsvinn i norske hjem.

De anbefaler eggtesten dersom du er usikker på om egget fortsatt kan spises.

"Fyll en bolle med vann, og slipp egget forsiktig oppi. Synker det og blir liggende på bunnen er det fremdeles ferskt. Hvis det synker men blir stående oppreist på bunnen er det ikke like ferskt, men kan like fint spises. Hvis egget flyter kan du ofte spise det, men du bør kakke det og lukte på det først. Og tro oss – du kjenner det på lukta hvis det har blitt dårlig, for dårlige egg lukter ikke godt. Lukter egget nøytralt, er det trygt å spise selv om det flyter", skriver de.