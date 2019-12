Russland stopper import av norsk laks via Hviterussland

Etter at Russland stanset importen av norsk laks og ørret som en respons på de vestlige sanksjonene i 2014, har Hviterussland utviklet seg til å bli en viktig kjøper av den norske fisken.

Men en betydelig del av den hviterussiske importen av norsk laks og ørret har gått videre til Russland, som har en felles tollavtale med Hviterussland, ifølge iLaks.

25. desember meldte russiske veterinærmyndigheter, Rosselkhoznadzor, at de vil suspendere sertifisering av leveranser av norsk ørret og laks.

Bakgrunnen er at Mattilsynet har vært lunkne til å gi russiske veterinærmyndigheter adgang til å inspisere norske oppdrettsbedrifter etter at de angivelig fant rester av forbudte og skadelige stoffer i norske råvarer som kom inn i landet via Hviterussland.

